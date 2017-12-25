ФОТОФАКТ. У Лионеля Месси есть футболка Санты

В субботу в матче 17 тура чемпионата Испании в Мадриде "Барселона" разгромила "Реал" – 3:0. Один из голов в поединке забил лидер каталонской команды Лионель Месси, реализовав пенальти.

Естественно, что аргентинец в хорошем настроении отпраздновал Рождество. В соцсети Месси выложил семейное фото, на котором видно, что у Лионеля имеется футболка Санты.

"С Рождеством Христовым", – подписал фото Месси и собрал за пару часов более 4 млн лайков. Всего у футболиста 85,1 млн подписчиков в социальной сети Instagram.

Интересно, что партнер Лионеля Месси по "Барселоне" Жерар Пике с размахом отпраздновал успех команды в "эль-классико". Пике выложил в соцсети фото трех пустых бутылок вина общей стоимостью более пяти тысяч долларов.

"День, который этого стоит", – подписал свою фотографию Пике. Правда, не рассказал, с кем они распивал спиртное.

Ранее мы писали, что 54-летняя фанатка Норма Франчини сделала тату с изображением Месси. Мастеру понадобилось шесть часов, чтобы перенести изображение футболиста на спину болельщице.



