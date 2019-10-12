У Мбаппе может появится агент, который владеет футбольным клубом

Килиан Мбаппе - лучший футболист Суперкубка Франции 2019 / Фото: AFP

Бывший игрок сборной Англии, "МЮ" и мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм хочет стать агентом нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Ранее мы писали, что "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира.

44-летний англичанин основал собственную агентсткую компанию Footwork management, и она уже начала поиск клиентов. Первым известным представителем компании должен стать Килиан Мбаппе – чемпион мира в составе сборной Франции.

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В текущем сезоне чемпионата Франции Килиан Мбаппе провел четыре матча, в которых забил один гол и отдал две голевых передачи. Также добавим, что Бекхэм владеет клубом "Интер Майами", который с 2020 года начнет выступать в MLS.

Кроме того, звезды "ПСЖ" покинут команду бесплатно следующим летом. ПСЖ может потерять летом Эдинсона Кавани и Тиаго Силву. У обоих игроков заканчиваются контракты, а продлевать их пока не спешат.

Кстати, не так давно Тиаго Силва стал жертвой грабителей. Из дома бразильского футболиста вынесли вещей на миллион евро, пока он участвовал в матче "ПСЖ" – "Нант".

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