"У меня есть новая любовь": друг Тимощука Радимов впервые прокомментировал развод с Булановой

Бывший футболист "Зенита", а ныне главный тренер второй команды питерского клуба – друг экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука россиянин Владислав Радимов впервые прокомментировал расставание с бывшей женой, известной певицей Татьяной Булановой.
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"Сразу расставим точки над "i". Я развелся с Татьяной и хочу сказать ей спасибо за две вещи. Первая – она родила мне сына. Вторая – мы вовремя разошлись, и я встретил девушку, с которой мне хорошо и комфортно. И с этим человеком я могу смеяться, ссориться, ругаться – одним словом, быть самим собой. Да, в моей жизни появилась новая любовь – и я опять по-настоящему счастлив", – говорит Владислав Радимов
"Пару слов про нее? Счастье любит тишину. Пусть кто хочет, ходит на телевидение и рассказывает о себе – я не люблю такие передачи сам и не буду раскрывать свою новую жизнь", – добавил тренер дубля "Зенита" Владислав Радимов
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Как мы писали ранее, "Зенит" попал в число команд, с которыми в ЛЧ хочет встретиться Милевский. Также в списке желанных соперников звезды брестского "Динамо" оказались "Ювентус" и "Реал".
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