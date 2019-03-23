У Месси проблемы с пахом: аргентинец не сыграет против экс-звезды "Динамо"
Лионель неудачно вернулся в сборную Аргентины: проиграл и при этом получил травму
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче за сборную Аргентины. Форвард провел весь товарищеский поединок против Венесуэлы, состоявшийся в Мадриде, в котором Аргентина уступила - 1:3. А после матча у Месси обнаружилась травма паха, сообщает официальный сайт каталонского клуба. Таким образом Лионель пропустит игру против Марокко 26 марта и может выбыть на несколько недель. Следовательно, под угрозой участие Месси в апрельских поединках 1/4 Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
Как сообщалось ранее, Аргентина выдвигала особые условия для участия своей звезды Лионеля Месси в товарищеском матче с Марокко 26 марта. Марокканским футболистам, среди которых и экс-полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда, запретили грубо играть против лидера аргентинской сборной, а также фотографироваться с Месси после матча. Взамен аргентинцы обязывались выпустить Месси на 60 минут на поле. Однако теперь он не сыграет против Марокко и минуты.
Ранее также сообщалось, что фанаты "Бетиса" устроили овацию Лионелю Месси после гола в ворота их команды.
В свою очередь, ученые предложили клонировать Месси.
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