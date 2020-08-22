"У нас еще было топливо в баках": первые слова разбитых игроков "Интера" после финала

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте был очень разочарован поражением итальянской команды в финальном матче Лиги Европы от "Севильи" – 2:3. Этот трофей стал шестым в истории испанского клуба, который не проиграл ни одного из шести своих финалов.

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"Это была сложная, сбалансированная игра, и во втором тайме один момент мог все изменить. У нас была хорошая возможность забить, но реализация вышла неудачной. "Севилья" постепенно снижала интенсивность. Конечно, мы расстроены, ведь все выложились на сто процентов. Но мы играли против опытной команды, которая много раз выигрывала финал Лиги Европы и держалась уверенно. В итоге все решил опыт", — цитирует Конте Sky Sport Italia.

Антонио Конте / Фото: Reuters

Голкипер "Интера" Самир Ханданович также выглядел крайне разочарованным таким исходом встречи в Кельне.

"Большое разочарование, но мы должны идти вперед. Как я говорил ранее, это лишь отправная точка. Мы надеемся провести еще много важных матчей. Было бы легко указывать на вещи, которые пошли не так, но у нас было много опасных моментов. В финале сошлись две открытые и атакующие команды. Мы должны были лучше контролировать мяч во втором тайме, потому что игроки "Севильи" больше устали, а у нас еще было топливо в баках. Третий гол — чистое невезение, которое решило исход встречи", — приводит слова Хандановича Sky Sport Italia.

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