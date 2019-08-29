"У нас группа трех чемпионов": Луиш Каштру прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов доя "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" попали в группу С, где их соперниками стали "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и "Аталанта". Все результаты группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы видим эту группу как наш шанс. Попались совершенно разные по стилю соперники. "Манчестер Сити" всегда атакует, контролирует мяч. "Динамо" Загреб, которое любит действовать через фланги. У нас группа трех чемпионов. И есть "Аталанта" – первый раз будут участвовать. В целом, три команды имеют три разных стиля, и мы много времени потратим, чтобы проанализировать этих оппонентов.

Уверен, что для всех мы будем неудобным противником. "Динамо" Загреб – аутсайдер? Не согласен. Они чемпионы, и мы не должны недооценивать их. "Аталанта"? Гасперини уже три года в этой команде, он вывел ее впервые в Лигу чемпионов, они будут очень мотивированными".

"Мой дебют в Лиге чемпионов? Я уже не в том возрасте, чтобы чувствовать какой-то невероятный ажиотаж. Я спокоен, я уверен в своей команде", – сказал Каштру в комментарии клубному каналу.