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"У нас группа трех чемпионов": Луиш Каштру прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов доя "Шахтера"

29 августа, 20:47

"Горняки" в группе встретятся с "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и "Аталантой"

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру. Фото shakhtar.com

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру. Фото shakhtar.com

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" попали в группу С, где их соперниками стали "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и "Аталанта". Все результаты группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы видим эту группу как наш шанс. Попались совершенно разные по стилю соперники. "Манчестер Сити" всегда атакует, контролирует мяч. "Динамо" Загреб, которое любит действовать через фланги. У нас группа трех чемпионов. И есть "Аталанта" – первый раз будут участвовать. В целом, три команды имеют три разных стиля, и мы много времени потратим, чтобы проанализировать этих оппонентов.

Уверен, что для всех мы будем неудобным противником. "Динамо" Загреб – аутсайдер? Не согласен. Они чемпионы, и мы не должны недооценивать их. "Аталанта"? Гасперини уже три года в этой команде, он вывел ее впервые в Лигу чемпионов, они будут очень мотивированными".

"Мой дебют в Лиге чемпионов? Я уже не в том возрасте, чтобы чувствовать какой-то невероятный ажиотаж. Я спокоен, я уверен в своей команде", – сказал Каштру в комментарии клубному каналу.

Ранее сегодня "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Луиш Каштру

Источник: sport.ua

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