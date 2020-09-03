У Роналду обнаружили необычную инфекцию перед матчами за сборную

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил тренировку своей сборной в четверг. Причиной стала инфекция на пальце правой ноги. В данный момент 35-летний форвард проходит курс лечения антибиотиками, сообщает официальный сайт федерации футбола Португалии.
Пока неизвестно, успеет ли Роналду восстановиться к ближайшим матчам Португалии. Не исключено, поединки португальцев в Лиге наций против Хорватии (5 сентября) и Швеции (8 сентября) состоятся без участия 5-кратного обладателя "Золотого мяча".
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Отметим, что накануне Криштиану Роналду занимался в спортзале, где, вероятно, и мог подхватить инфекцию.
Напомним, именно сборная Португалии является действующим победителем Лиги наций. В финале первого розыгрыша этого турнира, летом 2019-го, команда Криштиану Роналду одолела Нидерланды – 1:0.
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