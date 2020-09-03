У Роналду обнаружили необычную инфекцию перед матчами за сборную

Из-за проблем со здоровьем Криштиану рискует пропустить стартовые матчи Португалии в Лиге наций

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил тренировку своей сборной в четверг. Причиной стала инфекция на пальце правой ноги. В данный момент 35-летний форвард проходит курс лечения антибиотиками, сообщает официальный сайт федерации футбола Португалии.

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Пока неизвестно, успеет ли Роналду восстановиться к ближайшим матчам Португалии. Не исключено, поединки португальцев в Лиге наций против Хорватии (5 сентября) и Швеции (8 сентября) состоятся без участия 5-кратного обладателя "Золотого мяча".

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Отметим, что накануне Криштиану Роналду занимался в спортзале, где, вероятно, и мог подхватить инфекцию.

Реклама Криштиану Роналду / Фото: Getty Images В тренде Виктор Постол удивил болельщиков и дал бой чемпиону мира в США

Напомним, именно сборная Португалии является действующим победителем Лиги наций. В финале первого розыгрыша этого турнира, летом 2019-го, команда Криштиану Роналду одолела Нидерланды – 1:0.

Ранее Джорджина Родригес заинтриговала подписью к фото с Криштиану Роналду. Поклонники пары считают, что вскоре должна состояться свадьба.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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