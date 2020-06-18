У Роналду – проблемы: тренер "Ювентуса" назвал главное качество, которого не хватает Криштиану

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, почему его команда проиграла финал Кубка Италии "Наполи". Напомним, накануне в Риме "Наполи" одолел "Ювентус" в серии пенальти, при этом 35-летний форвард туринцев Криштиану Роналду впервые в карьере уступил в двух финалах кряду.

"Это разочарование для клуба, ребят и болельщиков, но в данный момент мы не можем сделать намного больше, потому что нам не хватает резкости. Наш уровень физической подготовки не оптимален. Мы хорошо держим мяч, но не хватает остроты, чтобы превратить это в опасные моменты. Роналду? Он в той же форме, что и другие, такие как Пауло Дибала и Дуглас Коста, ему не хватает остроты, чтобы делать то, что у него получается лучше всего", – приводит слова тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри Football Italia

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Криштиану Роналду / Фото: Reuters

"Я верю в Бога футбола. Сегодня он был на нашей стороне, когда мы били 11-метровые. Впрочем, когда ты делаешь правильную работу, ты пожинаешь плоды. Это важный день для всех нас, очень важный", – отметил, в свою очередь, после выигрыша кубкового трофея наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо

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Накануне появилась информация, что Роналду может перебраться в "Челси". По данным СМИ, босс "синих" Роман Абрамович готов предложить "Ювентусу" за Криштиану 120 миллионов евро.

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