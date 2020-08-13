У ведущего российского футболиста в Барселоне украли часы за 300 тысяч евро

Российского нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова, выступавшего на правах аренды в испанской "Сельте", ограбили после заключительного матча чемпионата Испании-2019/2020 с "Эспаньолом" (0:0), проходившего в Барселоне.

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Как сообщает издание ElCaso, 19 июля Федор Смолов принял участие в гостевом поединке с каталонским клубом. После встречи с "Эспаньолом" россиянин вместе с друзьями отправился на вечеринку в центр Барселоны, в ночной клуб в районе Пуэрто Олимпико. Там у российского футболиста исчезли часы стоимостью около 300 тыс. евро.

Смолов написал заявление в полицию. По данным испанских СМИ, воры – мигранты из стран Северной Африки и уже не первый раз грабят людей.

Реклама Федор Смолов / Фото: Twitter

Федор Смолов и Мария Юмашева / Фото: Instagram

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Федор Смолов / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что 30-летний российский форвард Федор Смолов нарушил карантин и покинул Испанию, чтобы попасть на 18-й день рождения своей невесты Марии Юмашевой – внучки Бориса Ельцина. Ее совершеннолетие отпраздновали 14 апреля. Форвард "Сельты" вылетел из Испании на частном самолете, несмотря на закрытие авиадвижения в РФ. Футболист прилетел из Виго в Минск, а уже оттуда на авто переехал в Москву. Напомним, о романе Смолова и внучки Ельцина стало известно в январе.

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Отметим, что недавно жертвой преступников стала самая титулованная спортсменка независимой Украины. Яну Клочкову ограбили прямо в день рождения.

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