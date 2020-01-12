У Ярмоленко проблемы: "Вест Хэм" готов "сплавить" украинца другим клубам из Англии

Девид Мойес не хочет видеть Андрея в команде

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может уйти в аренду, сообщает Sunday Mirror. Лондонский клуб готов выслушать арендные предложения по 30-летнему украинцу. Футболиста предложили другим клубам АПЛ в аренду, так как новый главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес хочет реализовать в клубе свое собственное видение.

Читайте также: ляп вратаря и жестокий VAR привели к поражению "Вест Хэма" Ярмоленко в Премьер-лиге

Реклама

Смысл аренды заключается в том, чтобы игрок проявил себя в новом клубе, повысив этим свою рыночную стоимость. Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" готов продать Ярмоленко за 21 млн евро.

Экс-динамовец в текущем сезоне забил три гола и сделал один ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".

Напомним, "Вест Хэм" хочет арендовать хавбека "Бенфики" Жедсона и заинтересован в Габиголе. Оба футболиста могут сыграть на позиции Ярмоленко.

Как мы писали ранее, у Андрея Ярмоленко обнаружились проблемы со здоровьем, и украинский атакующий полузащитник "молотобойцев" пока что лечится.

Смотрите, как Андрей Ярмоленко забивает в ворота чемпионов Европы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама