У Ярмоленко проблемы: "Вест Хэм" готов "сплавить" украинца другим клубам из Англии

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может уйти в аренду, сообщает Sunday Mirror. Лондонский клуб готов выслушать арендные предложения по 30-летнему украинцу. Футболиста предложили другим клубам АПЛ в аренду, так как новый главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес хочет реализовать в клубе свое собственное видение.
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Смысл аренды заключается в том, чтобы игрок проявил себя в новом клубе, повысив этим свою рыночную стоимость. Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" готов продать Ярмоленко за 21 млн евро.
Экс-динамовец в текущем сезоне забил три гола и сделал один ассист в 15 матчах за "Вест Хэм".
Напомним, "Вест Хэм" хочет арендовать хавбека "Бенфики" Жедсона и заинтересован в Габиголе. Оба футболиста могут сыграть на позиции Ярмоленко.
Как мы писали ранее, у Андрея Ярмоленко обнаружились проблемы со здоровьем, и украинский атакующий полузащитник "молотобойцев" пока что лечится.
Смотрите, как Андрей Ярмоленко забивает в ворота чемпионов Европы:
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