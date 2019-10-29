"Убить серба" на НСК "Олимпийский": скандал из-за песни киевских ультрас – "Динамо" грозят санкции

В Сербии требуют, чтобы УЕФА наказал вице-чемпионов Украины проведением домашних игр без зрителей

/ Фото: AFP

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Посол Украины в Сербии Александр Александрович направил в ГПУ, СБУ и Нацполицию письмо, в котором обратил внимание на реакцию сербских СМИ на действия ультрас "Динамо".

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Инцидент произошел на матче Лиги Европы "Динамо" – "Копенгаген" (1:1) 24 октября на НСК "Олимпийский". Ультрас киевского клуба пели песни "Ubij Srbina" ("Убить серба") и, традиционно, про Путина.

"Если бы это сделали мы или россияне, всегда бы играли при пустых трибунах. УЕФА, разве это не двойные стандарты?" – реакция на инцидент в официальном паблике "Црвены Звезды"

В секторе ультрас киевского "Динамо" на игре с "Копенгагеном" присутствовало около 20 хорватских болельщиков загребского "Динамо", что, возможно, послужило причиной для упоминания сербов. Но, безусловно, не единственной причиной. Напомним, болельщики сербской "Црвены Звезды" ранее не раз вывешивали на своих трибунах, так называемый, флаг, так называемой, "ДНР".

Отметим, что Украинская ассоциация футбола и Федерация футбола Сербии отказались от квот на гостевые билеты на очных матчах сборных в квалификации Евро-2020 по соображениям безопасности, чтобы избежать конфликтов между болельщиками. Таким образом, украинские болельщики не смогут попасть на поединок с Сербией, который состоится 17 ноября в Белграде.

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Как известно, сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020, обыграв Португалию (2:1).

Тем не менее команде Андрея Шевченко крайне важно успешно сыграть в заключительном матче отбора с сербами, чтобы получить статус сеяной сборной во время жеребьевки Евро-2020, а с ним и более удобоваримых соперников.

Смотрите, как Украина громила Сербию во Львове (5:0)

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