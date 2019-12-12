Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

Удручающая статистика "Динамо": киевляне провалились в Лиге Европы

12 декабря, 23:22

Ничья с "Лугано" не позволила команде Михайличенко выйти из группы

Динамо Киев

Динамо Киев / Фото: Reuters

"Динамо" сыграло вничью с "Лугано" в шестом туре группового раунда Лиги Европы. На нашем сайте вы можете смотреть онлайн матча "Динамо" – "Лугано".

Киевляне по итогам группового турнира финишировали третьими, пропустив "Мальме" и "Копенгаген". Таким образом, впервые с сезона 2011/12 "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф турнира.

В том сезоне "Динамо" также заняло третью строчку в группе с "Бешикташем", "Сток Сити", и "Маккаби".

Реклама

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Лугано":

В тренде
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги Европы

Ранее игру с "Лугано" прокомментировал главный тренер команды – Алексей Михайличенко. "В том, что произошло, виноваты все. Я отвечаю за результат. Что касается сегодняшней игры, то мы подвели черту под нашим выступлением в еврокубках", – отметил наставник..

Также сообщалось, что Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался динамовец. – Наверное, на свадьбах бы выступал".

Смотрите, как умеет забивать Миколенко:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига Европы Динамо Киев

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпионаФутбол
Неймар и Мбаппе после потопа забивают
Неймар и Мбаппе после потопа забивают "канарейкам": результаты 16-го тура чемпионата ФранцииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...