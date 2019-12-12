Удручающая статистика "Динамо": киевляне провалились в Лиге Европы

"Динамо" сыграло вничью с "Лугано" в шестом туре группового раунда Лиги Европы. На нашем сайте вы можете смотреть онлайн матча "Динамо" – "Лугано".
Киевляне по итогам группового турнира финишировали третьими, пропустив "Мальме" и "Копенгаген". Таким образом, впервые с сезона 2011/12 "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф турнира.
В том сезоне "Динамо" также заняло третью строчку в группе с "Бешикташем", "Сток Сити", и "Маккаби".
Смотрите обзор матча "Динамо" – "Лугано":
Ранее игру с "Лугано" прокомментировал главный тренер команды – Алексей Михайличенко. "В том, что произошло, виноваты все. Я отвечаю за результат. Что касается сегодняшней игры, то мы подвели черту под нашим выступлением в еврокубках", – отметил наставник..
Также сообщалось, что Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался динамовец. – Наверное, на свадьбах бы выступал".
Смотрите, как умеет забивать Миколенко:
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