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"В том, что произошло, виноваты все": Михайличенко рассказал об игре с "Лугано"

12 декабря, 22:42

Наставник киевлян взял всю вину на себя

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Главный тренер киевского "Динамо" прокомментировал поединок Лиги Европы против "Лугано" (1:1). На нашем сайте вы могли посмотреть онлайн матча "Динамо" – "Лугано".

"В том, что произошло, виноваты все. Я отвечаю за результат. Что касается сегодняшней игры, то мы подвели черту под нашим выступлением в еврокубках. Если анализировать наше выступление, то были и хорошие игры, но было допущено много ошибок, что не позволило нам достигать результата в определенных матчах, в том числе и в сегодняшнем", – отметил наставник.

Обзор матча "Динамо" – "Лугано":

"Беседы с президентом еще не было. Наши последние результаты – это очень неприятная ситуация. Однако, если сравнивать сегодняшнюю игру с матчем с "Зарей", ситуация несколько иная. В том матче у нас многое не получалось в организации игры, это была моя ошибка. А сегодня нам не хватило реализации моментов и преимущества, которым мы владели. Мы пропустили после чуть ли не единственного момента у "Лугано". Нам не прощают ошибок, а мы прощаем очень многое," – рассказал Михайличенко.

Ранее мы писали, что динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду. Авторитетный портал Transfermarkt включил украинца в число 11 лучших игроков квалификации Евро-2020.

Также сообщалось, что Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался динамовец. – Наверное, на свадьбах бы выступал".

Смотрите, как умеет забивать Миколенко

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Динамо Киев Лугано

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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