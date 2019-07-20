УЕФА наказал Украину за самую крупную победу при Шевченко

Болельщики украинской сборной зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля и блокировали лестницы

Андрей Шевченко. Фото: AFP

Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине принял решение относительно нарушений во время матча Украина – Сербия (5:0) в отборе Евро-2020, который прошел 7 июня на "Арене Львов". Украинская ассоциация футбола получила обвинения по 4-м пунктам и получит штраф за нарушения, сообщает официальный сайт УЕФА. Напомним, что сборная Украины разгромила сербов (5:0) во Львове благодаря дублям Цыганкова и Коноплянки, а также голу Яремчука.

На "Арене Львов", в частности, зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля, блокировали лестницы и применяли лазерные указки. В связи с этим УАФ придется заплатить 15 250 евро штрафа за фейерверки и блокировку проходов. По другим обвинениям дело было закрыто.

Как сообщалось ранее, сборная Украины оставила без работы главного тренера сербов. Младену Крстаичу не простили львовского фиаско в матче с украинцами, когда балканцы проиграли со счетом 0:5, и указали на выход.

Также мы писали, что Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики. "Евгений, кто это плавает под водой у тебя за спиной? Дельфины?" – поинтересовался у вингера сборной Украины один из его подписчиков. На что другой приятель футболиста отметил: "Это не дельфины – это сербы".

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