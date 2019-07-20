Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

УЕФА наказал Украину за самую крупную победу при Шевченко

20 июля, 13:23

Болельщики украинской сборной зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля и блокировали лестницы

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: AFP

Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине принял решение относительно нарушений во время матча Украина – Сербия (5:0) в отборе Евро-2020, который прошел 7 июня на "Арене Львов". Украинская ассоциация футбола получила обвинения по 4-м пунктам и получит штраф за нарушения, сообщает официальный сайт УЕФА. Напомним, что сборная Украины разгромила сербов (5:0) во Львове благодаря дублям Цыганкова и Коноплянки, а также голу Яремчука.

Читайте также

На "Арене Львов", в частности, зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля, блокировали лестницы и применяли лазерные указки. В связи с этим УАФ придется заплатить 15 250 евро штрафа за фейерверки и блокировку проходов. По другим обвинениям дело было закрыто.

Как сообщалось ранее, сборная Украины оставила без работы главного тренера сербов. Младену Крстаичу не простили львовского фиаско в матче с украинцами, когда балканцы проиграли со счетом 0:5, и указали на выход.

Также мы писали, что Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики. "Евгений, кто это плавает под водой у тебя за спиной? Дельфины?" – поинтересовался у вингера сборной Украины один из его подписчиков. На что другой приятель футболиста отметил: "Это не дельфины – это сербы".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, УЕФА, болельщики, Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость " УЕФА наказал Украину за самую крупную победу при Шевченко". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Футбол 24

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правда – наша: Люксембург отозвал претензии по натурализации Жуниора Мораеса

Сегодня, 13:00

Федерация карликового государства требовала присудить сборной Украины техническое поражение

Сборная Украины сыграет с Россией в финале чемпионата мира

17 июля, 14:53

Украинским футболистам осталось сделать последний шаг к победе

213 стран в ожидании: Евро-2020, на который рвется Шева, побил рекорд по заявкам на билеты

15 июля, 15:10

На финальный матч турнира, который примет "Уэмбли", хотят попасть в 22 раза больше болельщиков, чем вмещает стадион

"Люблю тебя, Папи": Шева отметил 15 лет совместной жизни с американкой

15 июля, 14:09

У звезды украинского футбола и модели-блондинки растут четверо сыновей. Младшему из них – 5 лет

Сборную Беларуси по футболу возглавил тренер, выигрывавший со счетом 10:0

20 июня, 13:38

Белорусский специалист ранее работал с молодежными сборными страны

Апелляция по делу Мораеса отклонена: Украина остается первой в отборе на Евро-2020

19 июня, 12:51

Вопрос с натурализацией форварда "Шахтера" закрыт окончательно

Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Откуда исходит женская естественная красота?

Обильное питье: печальные последствия

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Выпал из окна: в Одессе погиб телеведущий Евгений Щербаков

Появилось интересное видео об “украинском Javelin”

Приседания с резинкой: чем полезно это упражнение

К Земле несется опасный астероид

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

15 красавиц российского кино

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Вчера, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 22:07

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

18 июля, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

18 июля, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Григорчук вылетает: все результаты первого раунда квалификации Лиги чемпионов

18 июля, 00:09

На этой стадии в ЛЧ были две команды, которые тренируют украинцы. Дальше прошел лишь Ребров

Ученые наконец установили, зачем зебре полоски

Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в июле

В чем польза бега для мужчин?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь