УЕФА не будет проводить еврокубки в городах, где введено военное положение

Сегодня, 17:07

"Шахтер" не сыграет с "Лионом" в Харькове, матч "Динамо" против "Яблонца" в Киеве под вопросом

Фото AFP
Фото AFP

УЕФА не будет проводить матчи под эгидой организации в городах Украины, где введено военное положение. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

"Исполком УЕФА принял решение по проведению матчей в проблемных городах Украины. Не один матч УЕФА не может проходить на стадионах городов, где действует военное положение. Это связано и с Харьковом, поэтому матч "Шахтер" – "Лион" будет сыгран в другом месте, о котором мы сообщим позднее", – сказал Маркетти.

Киевское "Динамо" сыграет 13 декабря в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против чешского клуба "Яблонец".

"Что касается "Динамо", то Украина же не вся попала под военное положение. Очевидно, что украинские клубы должны играть дома. Мы за это, но мы пока не подтвердим этот матч – решение будет скоро", – отметил Маркетти.

Напомним, что президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил сомнение в возможности проведения матча Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" в связи с введенным в стране военным положением.

Ранее подробности переговоров с французским клубом рассказал Сергей Стороженко: "УЕФА не против матча в Харькове, но "Лион" стал в позу".

Введение военного положение уже сказалось на полтавской "Ворскле" – их матч против лондонского Арсенала был перенесен в Киев. Обзор матча "Ворскла" – "Арсенал" – 0:3.
футбол, УЕФА, Лига чемпионов, Лига Европы, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Источник:

ТАСС

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