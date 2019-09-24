УЕФА объявил название третьего еврокубка: в нем примут участие неудачники из ЛЧ и ЛЕ

Первый розыгрыш нового еврокубкового турнира пройдет в 2021 году

/ Фото: AFP

Во время заседании Исполнительного комитета УЕФА в столице Словении Любляне было утверждено название третьего клубного турнира УЕФА: Лига конференций Европы.

Читайте также: Харьков проиграл борьбу за Суперкубок УЕФА

Матчи нового еврокубка, первый розыгрыш которого стартует в 2021 году, будут проводится по четвергам со временем начала в 19:45 и 22:00 по киевскому времени по аналогии с матчами Лиги Европы. С 2021 года в Лиге чемпионов по вторникам и средам также будут проводиться матчи с ранним началом.

Ранее сообщалось, что формат проведения Лиги конференций будет аналогичным Лиге чемпионов. В нем будут играть команды, не попавшие в Лигу чемпионов и Лигу Европы. 32 команды будут разделены на 8 групп. Победители групп выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, сразятся за выход в плей-офф с командами, занявшими третье место в группах Лиги Европы. Победитель турнира попадет в групповой этап Лиги Европы.

Реклама

Смотрите, как "Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА-2019:

Ранее мы писали, что бывший дом Коноплянки примет финал Лиги Европы в 2021 году. В УЕФА приняли решение доверить матч домашней арене "Севильи". Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА состоится 27 мая в Гданьске.

Также сегодня определились три следующих хозяева финальных матчей Лиги чемпионов. УЕФА доверил финал Лиги чемпионов 2021 года стадиону, на строительстве которого разворовали миллиарды рублей. Также главные матчи еврокубков пройдут в Мюнхене и Лондоне.

Кроме этого УЕФА изменил регламент Лиги наций. Теперь в первых трех дивизионах будут выступать по 16 команд. Украина в следующем розыгрыше стартует в элитном дивизионе. Состав групп в каждой лиге станет известен 3 марта 2020 года по итогам жеребьевки в Амстердаме.

Смотрите, как Португалия обыграла Голландию в финале Лиги наций:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама