УЕФА сократил дисквалификацию форварду "Арсенала" в еврокубках

Помощь Ляказетта не станет лишней для "канониров" – им нужно как минимум дважды забивать "Ренну"

Александр Ляказетт. Фото: AFP

УЕФА сократил дисквалификацию форварду "Арсенала" в еврокубках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/800/049/5c880004972e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/800/049/5c880004972e5.jpg 2019-03-12T20:54:37+02:00 Футбол Помощь Ляказетта не станет лишней для "канониров" - им нужно как минимум дважды забивать "Ренну"

УЕФА принял решение сократить срок дисквалификации нападающего лондонского "Арсенала" Александра Лаказетта до двух матчей. Таким образом, была частично удовлетворена апелляция английского клуба на трехматчевую дисквалификацию форварда. Напомним, Лаказетт был наказан прямой красной карточкой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против белорусского БАТЭ (0:1).

Француз уже пропустил ответную игру с БАТЭ (3:0), а также первую встречу 1/8 финала турнира с французским "Ренном" (1:3), поэтому он сможет принять участие в ответном матче с "Ренном", который состоится в четверг в Лондоне.

Напомним, что сегодня состоится украинское дерби в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов – команда Александра Зинченко "Манчестер Сити" встретится с коллективом Евгения Коноплянки "Шальке". В первом матче англичане одержали волевую победу благодаря голам на последних минутах. Онлайн "Манчестер Сити" – "Шальке" можно смотреть с помощью текстовой трансляции на сайте segodnya.ua.

В параллельном матче Криштиану Роналоду и компания попытаются взять реванш у Атлетико" за поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:2. Трансляция "Ювентус" – "Атлетико" есть на нашем сайте в виде текстового онлайна.

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