Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

УЕФА запретил российским коммунистам использовать свою эмблему в Лиге чемпионов

26 июня, 10:30

Команде могут запретить играть в еврокубках даже под своим названием

Европейский футбольный союз запретил российскому клубу КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации) использовать логотип на Лиге чемпионов по мини-футболу. Об этом в интервью "РИА Новости" рассказал президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. При этом не исключено, что клубу могут запретить играть даже под своим названием. Ранее УЕФА отказал России: грузинские клубы не накажут за надпись "Вы – оккупанты".

"От УЕФА уже поступило официальное письмо о запрете логотипа, который полностью соответствует логотипу партии. А УЕФА регламентными нормами отделяет спорт от политики. Тут не надо заострять внимание именно на коммунистической партии, это касается всех случаев, которые связаны с политикой. МФК КПРФ уже получил это извещение и будет менять свой логотип.

Возможность оставить название (команды) пока обсуждается, ведь прямого перевода с английского на русский у аббревиатуры нет. "Коммунизм" по-английски начинается с буквы "с". Надеюсь, что мы сделаем все возможное, чтобы отстоять хотя бы бренд КПРФ, на который ориентируется болельщик. Со своей стороны мы уже обратились в УЕФА, чтобы у команды осталось свое название", – сказал Алиев.

В завершении Алиев отметил, что команда в любом случае примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов, куда пробилась впервые.

Также мы писали, что ООН в шоке: Месси получает в два раза больше, чем 1693 футболистки лучших лиг мира. Графика Организации Объединенных Наций подготовлена в рамках кампании, направленной на борьбу за равноценную оплату труда для женщин в спорте. Интересно, что ранее футболистки женской сборной США подали в суд на национальную федерацию футбола, требуя равных зарплат с футболистами-мужчинами.

Как сообщалось ранее, разгорается скандал из-за "воровства" в фигурном катании: хореограф российской чемпионки извинился за плагиат. Для победительницы Олимпийских игр Алины Загитовой "украли" номер, принадлежащий американке Джоджо Гомез.


Фигурное катание. Алина Загитова. Плагиат

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег УЕФА, кпрф, мини-футбол

Вы сейчас просматриваете новость " УЕФА запретил российским коммунистам использовать свою эмблему в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Это поражение, россияне уходят

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Украинская ответочка России

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Способ моментально улучшить настроение рассказали психологи

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

Кейт Миддлтон одела сына в наряд 33-летней давности.

Известна сумма, которую "Ливерпуль" заработал за победу в ЛЧ

Ученые нашли древние поселения в Северном море

Портативные колонки на Kasta уже со скидкой 50%

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 01:21

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день": Шеву включили в звездный антирейтинг

23 июня, 13:13

Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе игроков, погубивших свою карьеру одним трансфером

Толстяк Руис рассказал, на что потратил гонорар за сенсационную победу над Джошуа

23 июня, 12:52

Потенциальный соперник Усика воспользовался денежной массой, чтобы искупить вину перед своей мамой

"Вы – оккупанты!": футболисты грузинских команд показали свое отношение к России

23 июня, 12:36

Игроки клубов Тбилиси и Кутаиси вышли на матчи в форме с антироссийскими надписями

Это не Блохин: назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо"

23 июня, 10:55

Давний друг Артема Милевского рассказал, из-за кого скандальный нападающий в свое время покинул Киев

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

Как изменились требования к трудовому стажу

Перед ним вставали на колени даже зеки
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь