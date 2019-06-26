УЕФА запретил российским коммунистам использовать свою эмблему в Лиге чемпионов

Команде могут запретить играть в еврокубках даже под своим названием

Европейский футбольный союз запретил российскому клубу КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации) использовать логотип на Лиге чемпионов по мини-футболу. Об этом в интервью "РИА Новости" рассказал президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. При этом не исключено, что клубу могут запретить играть даже под своим названием. Ранее УЕФА отказал России: грузинские клубы не накажут за надпись "Вы – оккупанты".

"От УЕФА уже поступило официальное письмо о запрете логотипа, который полностью соответствует логотипу партии. А УЕФА регламентными нормами отделяет спорт от политики. Тут не надо заострять внимание именно на коммунистической партии, это касается всех случаев, которые связаны с политикой. МФК КПРФ уже получил это извещение и будет менять свой логотип.

Возможность оставить название (команды) пока обсуждается, ведь прямого перевода с английского на русский у аббревиатуры нет. "Коммунизм" по-английски начинается с буквы "с". Надеюсь, что мы сделаем все возможное, чтобы отстоять хотя бы бренд КПРФ, на который ориентируется болельщик. Со своей стороны мы уже обратились в УЕФА, чтобы у команды осталось свое название", – сказал Алиев.

В завершении Алиев отметил, что команда в любом случае примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов, куда пробилась впервые.

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Фигурное катание. Алина Загитова. Плагиат

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