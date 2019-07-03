УЕФА запретил тренеру "Краснодара" руководить командой в Лиге чемпионов

Мурад Мусаев руководит командой, не имея на это профессиональных оснований

Мурад Мусаев. Фото ФК "Краснодар".

Дисциплинарный комитет УЕФА запретил старшему тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву в течение года находиться на тренерской скамейке, сообщает Metaratings.

По данным источника, такое решение связано с тем, что 35-летний Мусаев с апреля 2018 года руководит "Краснодаром", не имея на это профессиональных оснований - тренерской лицензии категории Pro. Формально Мусаев числится старшим тренером, а в заявке главным тренером внесен Олег Фоменко.

УЕФА допускает формальное руководство командой без соответствующей квалификации лишь на начальном этапе. "Краснодар" в сезоне-2019/20 дебютирует в Лиге чемпионов, и УЕФА запретило Мусаеву находиться в технической зоне. Во время матчей 35-летний тренер будет сидеть на трибуне.

На днях мы писали, что тренером сборной Сербии стал Любиша Тумбакович. В январе 2016 года Тумбакович был назначен тренером национальной сборной Черногории и находился на этой должности до июня 2019 года. Тумбакович был уволен со своего поста за отказ выходить на матч против команды Косово в рамках отбора на Евро-2020.

Ранее сборную Сербии тренировал Младен Крстаич. В июне сербы проиграли Украине в отборе на Евро-2020 со счетом – 0:5. Это самое крупное поражение Сербии в истории.

Обзор матча Украина – Сербия:

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