Украина – Эстония: где смотреть товарищеский матч, в котором у эстонцев будет "мешанина"

Проявить себя в родном городе рвется полузащитник "Динамо" Сидорчук, у которого будут персональные фанаты

Сборная Украины тренировка / Фото: ФФУ

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Сегодня, 14 ноября, на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье состоится товарищеский матч между сборными Украины и Эстонии. Время начала поединка – 19:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал Футбол 1. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция исторического матча Украина – Эстония с описанием всех опасных моментов и видео голов.

Балтийцы остались довольны газоном стадиона в Запорожье, однако главный тренер гостей предупредил, что требовать много от них в этой встрече не стоит:

"Довольно непросто ожидать хорошего матча, поскольку в нашем составе молодежь перемешана с ветеранами. К сожалению, Мартин Миллер не сможет помочь нам завтра. Очень жаль, ведь в такой игре нам пригодился бы футболист его статуса. Однако у нас есть достаточно вариантов на эту позицию, так что справимся".



Фото АУФ

Наконец-то может представиться шанс сыграть на родной земле у полузащитника "сине-желтых" и киевского "Динамо" Сергея Сидорчука, который родом из Запорожья и ждет на трибунах своих родителей и близких.

"Считаю, что каждый нормальный игрок, который приезжает в национальную команду, должен цепляться за шанс, который ему дается, – отметил Сидорчук. – Думаю, что матчи с Сербией и Эстонией как раз и являются теми шансами для футболистов, которые имеют меньше игровой практики в команде. Лично для меня, это шанс проявить себя в сборной".

В Запорожье будет аншлаг! Все 12 тысяч билетов на матч Украина – Эстония раскуплены. Украинская сборная впервые в истории сыграет в Запорожье, поэтому такое событие не могло обойти стороной любителей футбола.

Накануне встречи с Эстонией тренер сборной УкраиныШевченко высказался о травмированных, расизме и мотивации на Эстонию.

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