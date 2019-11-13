"Важно добиться хорошего результата": Шевченко – о травмированных, расизме и мотивации на Естонию

Андрей Шевченко / Фото: ФФУ

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов накануне товарищеского матча против Эстонии в Запорожье, который состоится 14 ноября. Наставник нашей сборной рассказал о кадровых проблемах и не остался в стороне расистского скандала в Харькове. Украина – Эстония онлайн уже есть на нашем сайте.

"Миколенко сделали обследование, там нет никаких серьезных повреждений. Думаю, ко второй игре (против Сербии) он будет готовиться. Коноплянка тоже восстановился, но в последний момент у него температура поднялась, поэтому он не будет принимать участие в сегодняшней тренировке. Небольшая проблема была у Шепелева, но уже все нормально, сегодня будет тренироваться", – рассказал Шева о травмированных.

Также Шевчеко поделился своим мнением относительно мотивации игроков на матчи, которые не будут иметь турнирного значения

"Мотивация у игроков должна быть всегда. Прежде всего, будет мотивация у тех, кто играл меньше. У нас есть ряд игроков основного состава, которые травмированы, пропускают матч из-за дисквалификаций, поэтому будет шанс у ребят, которые играли меньше. Думаю, что прекрасная мотивация у них должна быть, тем более, что играем с хорошим соперником. Не исключено, что с этим соперником мы сможем встретится в будущем. Очень важно сыграть хорошо и добиться результата", – заявил Андрей Николаевич.

Главным скандалом в украинском футболе последних дней стали события во время матча "Шахтер" – "Динамо" в Харькове, когда болельщики киевлян оскорбляли капитана "горняков" Тайсона на расовой почве.

"Было приятно видеть, как футболисты "Динамо" отреагировали на этот момент. Я со своей стороны скажу, что расизму нет места в украинском футболе и никогда не будет. Ни в одном футболе. Вы все так же должны отреагировать на этот момент. Мы должны сплотиться против этой проблемы и с ней бороться", – считает тренер.

В ноябрьском составе сборной появился еще один потенциальный дебютант – полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня. Он призван заменить в национальной команде дисквалифицированного Тараса Степаненко.

"Он играет опорника, и делает это очень успешно в своем клубе. Мы следили за ним довольно-таки давно. Он закрепился в первой команде, играет и приносить пользу своему клубу. Менять его позицию мы не собираемся, планируем использовать как опорника", – кратко охарактеризовал новичка Шевченко.

Напоследок Андрей Шевченко рассказал о ситуации вокруг Руслана Малиновского и его участия в заключительном матче отбора на Евро-2020 против Сербии.

"Малиновский ждет пополнения в семье, надеемся, что все пройдет хорошо. Я ему дал несколько дней выходных, он присоединится к команде непосредственно во второй части сбора, когда мы приедем в Белград. С составом на Сербию будем определяться, когда соберется вся команда, будем понимать, в каком состоянии он приедет. У него там небольшая травма была в последней игре. Я надеюсь с ним будет все в порядке, и он будет готовиться к матчу", – резюмировал наставник.

Отметим, что украинские болельщики не смогут попасть на поединок в Сербии.Это решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанами двух сборных.

Как мы писали ранее, тренер сербов оставил за бортом матча с Украиной звезду "Реала". Коуч балканцев Любиша Тумбакович решил, что Лука Йович, забивавший Андрею Пятову в бытность игроком "Айнтрахта", симулировал травму, когда пропустил поединок сербов с Люксембургом. И в этот раз вообще не вызвал форварда "Королевского клуба" в национальную команду.

Смотрите, как Украина обыграла чемпионов Европы:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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