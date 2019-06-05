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Украина – Колумбия: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала чемпионата мира

5 июня, 12:23

Команде Александра Петракова дают 44 процента на выход в полуфинал. А главный претендент на титул – Италия

Украинцы впервые в истории вышли в 1/4 молодежного ЧМ
Украинцы впервые в истории вышли в 1/4 молодежного ЧМ. Фото: Getty Images

В пятницу, 7 июня, в польском Лодзе сборная Украины U-20 проведет четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира против Колумбии. Букмекеры обнародовали котировки на этот поединок, согласно которым, фаворитом на выход в полуфинал из этой пары являются южноамериканцы. На победу Колумбии установлен коэффициент 1.70, на Украину – 2.15. То есть вероятность выигрыша матча командой Александра Петракова оценивают в 44 процента, а виктории колумбийцев – в 56 процентов. Впрочем, этот чемпионат мира уже подарил не одну сенсацию, в частности, вылет главных претендентов на трофей Франции, Португалии и Аргентины.

В то же время в букмекерском рейтинге претендентов на завоевание "золота" молодежного ЧМ сборная Украины U20 занимает пятое место:

  • Италия – 3.25
  • Сенегал – 5.5
  • Колумбия – 7.0
  • США – 8.5
  • Украина – 10.0
  • Корея – 12.0
  • Мали – 12.0

Напомним, в 1/4 финала встречаются: Колумбия vs Украина, Италия vs Мали, США vs Эквадор и Корея vs Сенегал.

Как сообщалось ранее, Украина добывала историческую победу над Панамой на молодежном ЧМ и впервые в истории преодолела проклятие 1/8 финала, с которой до этого трижды кряду вылетала.

В то же время, тренер "Мариуполя" рассказал об украинском "киллере" на ЧМ: "Сикан на кураже. За такую игру его и брали!" - заявил наставник приазовцев Адлександр Бабич.

Отметим, что главная сборная Украины свой следующий матч, против Сербии, сыграет в тот же день, 7 июня, что и молодежка против Колумбии.

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Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20)

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Сегодня|Спорт

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