Украина – Колумбия: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала чемпионата мира
Команде Александра Петракова дают 44 процента на выход в полуфинал. А главный претендент на титул – Италия
В пятницу, 7 июня, в польском Лодзе сборная Украины U-20 проведет четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира против Колумбии. Букмекеры обнародовали котировки на этот поединок, согласно которым, фаворитом на выход в полуфинал из этой пары являются южноамериканцы. На победу Колумбии установлен коэффициент 1.70, на Украину – 2.15. То есть вероятность выигрыша матча командой Александра Петракова оценивают в 44 процента, а виктории колумбийцев – в 56 процентов. Впрочем, этот чемпионат мира уже подарил не одну сенсацию, в частности, вылет главных претендентов на трофей Франции, Португалии и Аргентины.
В то же время в букмекерском рейтинге претендентов на завоевание "золота" молодежного ЧМ сборная Украины U20 занимает пятое место:
- Италия – 3.25
- Сенегал – 5.5
- Колумбия – 7.0
- США – 8.5
- Украина – 10.0
- Корея – 12.0
- Мали – 12.0
Напомним, в 1/4 финала встречаются: Колумбия vs Украина, Италия vs Мали, США vs Эквадор и Корея vs Сенегал.
Как сообщалось ранее, Украина добывала историческую победу над Панамой на молодежном ЧМ и впервые в истории преодолела проклятие 1/8 финала, с которой до этого трижды кряду вылетала.
В то же время, тренер "Мариуполя" рассказал об украинском "киллере" на ЧМ: "Сикан на кураже. За такую игру его и брали!" - заявил наставник приазовцев Адлександр Бабич.
Отметим, что главная сборная Украины свой следующий матч, против Сербии, сыграет в тот же день, 7 июня, что и молодежка против Колумбии.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина – Колумбия: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала чемпионата мира". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шева лишил Лунина шансов доиграть до золота чемпионата мира: вратарь сказал все, что думает по этому поводу
Голкипер "Реала" с расстроенным лицом дал комментарий по поводу спорного вердикта главного тренера первой сборной