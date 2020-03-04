Украина не пробьется в Финал четырех Лиги Наций: букмекеры объявили своего фаворита в новом сезоне

3 марта в Амстердаме состоялась жеребьевка группового раунда Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021, который стал одновременно и частью квалификации финальной части катарского ЧМ-2022. Два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций попадут в плей-офф с 10 вторыми командами европейского отбора, в котором определятся обладатели трех путевок на мундиаль. Украина в сильнейшей Лиге попала в компанию к Испании, Германии и Швейцарии.
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Фаворитом второго сезона Лиги Наций букмекеры считают действующего чемпиона мира Францию – коэффициент на ее победу 5,50. А ведь в одной группе с "ле бле" действующие обладатели трофея португальцы. Однако аналитики не сильно верят в их способность защитить титул. Они только восьмые в очереди на победу – 13.00.
В первой тройке фаворитов также Бельгия – 6.00 и Англия – 6.50. Шансы Украины на победу на турнире, а вместе с тем и Финал четырех, по мнению букмекеров, ничтожно малы – коэффициент 41.00, как и у Боснии. Хуже только Исландия – 67.00.
Ставки на победителя Лиги Наций сезона-2020/2021
- Франция – 5.50
- Бельгия – 6.00
- Англия – 6.50
- Германия – 8.00
- Нидерланды – 8.00
- Испания – 8.50
- Италия -11.00
- Португалия – 13.00
- Хорватия – 17.00
- Дания – 26.00
- Швейцария – 26.00
- Польша – 29.00
- Швеция – 34.00
- Босния и Герцеговина – 41.00
- Украина – 41.00
- Исландия – 67.00
Ранее мы писали, за что Украина будет бороться в новой Лиге наций - путевка на ЧМ-2022 и 10 млн евро призовых.
Смотрите обзор финала Лиги Наций между Португалией и Нидерландами
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