Украина не пробьется в Финал четырех Лиги Наций: букмекеры объявили своего фаворита в новом сезоне

По мнению аналитиков, у команды Шевченко такие шансы на выигрыш турнира, как и у Боснии и Герцеговины

3 марта в Амстердаме состоялась жеребьевка группового раунда Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021, который стал одновременно и частью квалификации финальной части катарского ЧМ-2022. Два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций попадут в плей-офф с 10 вторыми командами европейского отбора, в котором определятся обладатели трех путевок на мундиаль. Украина в сильнейшей Лиге попала в компанию к Испании, Германии и Швейцарии.

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Фаворитом второго сезона Лиги Наций букмекеры считают действующего чемпиона мира Францию – коэффициент на ее победу 5,50. А ведь в одной группе с "ле бле" действующие обладатели трофея португальцы. Однако аналитики не сильно верят в их способность защитить титул. Они только восьмые в очереди на победу – 13.00.

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В первой тройке фаворитов также Бельгия – 6.00 и Англия – 6.50. Шансы Украины на победу на турнире, а вместе с тем и Финал четырех, по мнению букмекеров, ничтожно малы – коэффициент 41.00, как и у Боснии. Хуже только Исландия – 67.00.

Ставки на победителя Лиги Наций сезона-2020/2021

Франция – 5.50 Бельгия – 6.00 Англия – 6.50 Германия – 8.00 Нидерланды – 8.00 Испания – 8.50 Италия -11.00 Португалия – 13.00 Хорватия – 17.00 Дания – 26.00 Швейцария – 26.00 Польша – 29.00 Швеция – 34.00 Босния и Герцеговина – 41.00 Украина – 41.00 Исландия – 67.00

Ранее мы писали, за что Украина будет бороться в новой Лиге наций - путевка на ЧМ-2022 и 10 млн евро призовых.

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