Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

Украина не пробьется в Финал четырех Лиги Наций: букмекеры объявили своего фаворита в новом сезоне

4 марта, 01:08

Елена Павлова

По мнению аналитиков, у команды Шевченко такие шансы на выигрыш турнира, как и у Боснии и Герцеговины

3 марта в Амстердаме состоялась жеребьевка группового раунда Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021, который стал одновременно и частью квалификации финальной части катарского ЧМ-2022. Два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций попадут в плей-офф с 10 вторыми командами европейского отбора, в котором определятся обладатели трех путевок на мундиаль. Украина в сильнейшей Лиге попала в компанию к Испании, Германии и Швейцарии.

Читайте также: "Жеребьевка удачная. Интересно посмотреть на лучшие команды мира": Шевченко – о группе в Лиге наций

Фаворитом второго сезона Лиги Наций букмекеры считают действующего чемпиона мира Францию – коэффициент на ее победу 5,50. А ведь в одной группе с "ле бле" действующие обладатели трофея португальцы. Однако аналитики не сильно верят в их способность защитить титул. Они только восьмые в очереди на победу – 13.00.

Реклама

В первой тройке фаворитов также Бельгия – 6.00 и Англия – 6.50. Шансы Украины на победу на турнире, а вместе с тем и Финал четырех, по мнению букмекеров, ничтожно малы – коэффициент 41.00, как и у Боснии. Хуже только Исландия – 67.00.

В тренде
"Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Ставки на победителя Лиги Наций сезона-2020/2021

  1. Франция – 5.50
  2. Бельгия – 6.00
  3. Англия – 6.50
  4. Германия – 8.00
  5. Нидерланды – 8.00
  6. Испания – 8.50
  7. Италия -11.00
  8. Португалия – 13.00
  9. Хорватия – 17.00
  10. Дания – 26.00
  11. Швейцария – 26.00
  12. Польша – 29.00
  13. Швеция – 34.00
  14. Босния и Герцеговина – 41.00
  15. Украина – 41.00
  16. Исландия – 67.00

Ранее мы писали, за что Украина будет бороться в новой Лиге наций - путевка на ЧМ-2022 и 10 млн евро призовых.

Смотрите обзор финала Лиги Наций между Португалией и Нидерландами

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

победитель прогноз Сборная Украины сборная Англии сборная Франции сборная Бельгии Лига наций УЕФА ставки букмекеров

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бенфика" – "Шахтер": онлайн ответного матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Бенфика" – "Шахтер": где смотреть матч 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионовЛига чемпионов
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболиста
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболистаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...