Украина – Нигерия: где смотреть контрольный поединок

Днепр-Арена / Фото: ФФУ

Сегодня, 10 сентября, сборная Украины в товарищеском матче встретится со сборной Нигерии. На нашем сайте будет доступен онлайн матча Украина – Нигерия.

Поединок пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:30. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1 или ТРК Украина.

Ранее сборные Украины и Нигерии не между собой еще не играли. Кроме того, национальная команда впервые за десять лет будет играть на "Днепр-Арене".

Тогда в рамках отбора к ЧМ-2010 наша команда победила Англию со счетом 1: 0. Единственный мяч в ворота гостей на 29-й минуте встречи провел Сергей Назаренко.

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Интересно, что в том поединке на поле вместе выходили нынешние игроки сине-желтых Андрей Пятов и Андрей Ярмоленко и главный тренер нашей команды Андрей Шевченко. Еще один наставник сборной Александр Шовковский, остался в запасе.

На традиционном предматчевом совещании был утвержден комплект формы соперников. В этом матче украинцы впервые сыграют в новой бело-золотой форме.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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