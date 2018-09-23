Украина подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, что ФФУ готовит заявку на проведение Суперкубка УЕФА.

"Время у нас есть. Следующая заявка будет на 2021 год. Решение о проведении такого матча будет приниматься на исполкоме, когда и в каком виде мы ее подаем. Местом проведения Суперкубка УЕФА может стать НСК "Олимпийский", который уже принимал финал Лиги чемпионов в 2018 году", – заявил Павелко.

В Суперкубке УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом сезоне финал прошел в Таллинне. В битве за трофей сошлись две мадридские команды – "Реал" и "Атлетико". Основное время завершилось вничью, а в дополнительное "Атлетико" обыграл "Реал" – 4:2.

Недавно стало известно, что "Реал" требует от "Леганеса" дать практику украинскому вратарю Андрею Лунину. "Реал" требует для Лунина минимум пятнадцать поединков. Если украинец проведет меньше времени на поле, тогда "Леганесу" придется заплатить деньги за годичную аренду.

Ранее мы писали, что Андрей Лунин из-за сборной Украины сидит в запасе "Леганеса". Именно такую причину отсутствия украинца на поле озвучил главный тренер команды Маурисио Пеллегрино.