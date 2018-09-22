Испанский клуб заплатит, если не будет давать играть украинскому вратарю Лунину

Украинский вратарь Андрей Лунин перешел в "Реал" летом текущего года с луганской "Зари" за более чем восемь миллионов евро. Проведя с мадридцами несколько тренировок и сыграв в товарищеских матчах, вратарь сборной Украины был отдан в аренду ситуативном аутсайдеру Примеры "Леганесу".

Сразу отмечалось, что по условиям соглашения Лунин должен сыграть за основу "пепинерос" определенное количество матчей. Официально цифра не разглашалась, но от испанских журналистов стало известно, что "Реал" требует для Лунина минимум пятнадцать поединков. Если меньше -тогда "Леганесу" придется заплатить деньги за годичную аренду.

Отметим, что пока за "Леганес" Лунин не дебютировал. Украинец есть в заявке на поединок пятого тура против "Эйбара", но ожидается, что место в воротах займет Иван Куэльяр.

Ранее мы писали, что Андрей Лунин из-за сборной Украины сидит в запасе "Леганеса". Именно такую причину отсутствия украинца на поле озвучил главный тренер команды Маурисио Пеллегрино.

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.

Кроме того мы писали, что Лунин дебютировал за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также отстоял на ноль.