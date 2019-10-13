Шевченко рассказал, как сборная Украины будет играть против Криштиану Роналду

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Накануне матча с чемпионами Европы португальцами, который состоится в понедельник, 14 октября, на НСК "Олимпийский", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о факторе Роналду, новых игроках в нашем составе и своем празднике в сердце.

Отметим, что даже ничья досрочно выведет Украину на Евро-2020. При этом, Роналду в Киеве уже "забил" на технику безопасности, потренировавшись с угрозой для здоровья.

Обзор мартовского матча Португалия – Украина (0:0)

- Будет ли против Португалии Украина играть на ничью, которая нас устраивает? – поинтересовались журналисты у Андрея Шевченко.

- Когда играешь с чемпионами Европы и Лиги наций, великолепной, отлично подготовленной командой, имеющей отличных исполнителей и одного из лучших игроков в истории мирового футбола в своем составе, для нас очень важно сыграть в нашем стиле. Мы играем дома, при полных трибунах. Если кто-то еще не купил билет, приглашаю это сделать. Отличная погода, хороший соперник. Мы однозначно будем играть в нашу игру, и я не думаю, что какая-то из команд будет играть на ничью в этом матче.

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- Для нас обычно второй матч получается хуже, чем первый. Вы это учитываете?

- Учитывать никто ничего не будет. Игроки готовятся к серьезному сопернику. Они тренируются, отдаются. Через два дня на третий любой команде проблематично играть. Исходя из этого в матче с Литвой и были сделаны замены. Ведущим игрокам дали лишние 15-20 минут на восстановление. Не исключено, что против Португалии выйдут и другие футболисты, более свежие, не игравшие против Литвы.

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Обзор матча Украина – Литва (2:0)

- Сборная Украины давно не играла в Киеве. Что вы ждете от столичного двенадцатого игрока?

- Жду поддержку. От киевской публики и от болельщиков, которые приедут из разных городов нашей страны. Только поддержку 90 минут.

- Как себя чувствует Миколенко?

- Он готовится. Он и на игру с Литвой готовился. Он в полном порядке, будем решать, сыграет он завтра или нет.

- Прокомментируйте тот факт, что "Динамо" не отпустило игроков в юношеские сборные.

- Я не слежу за этим. У меня задача подготовить команду к оставшимся двум играм.

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- В понедельник в Украине большой праздник...

- ...очень важный для всех жителей Украины. Мы с огромным уважением и восхищением относимся ко всем защитникам нашей страны и будем рады, если среди болельщиков будет много военнослужащих. Но для нас это прежде всего футбольный матч. Мы к нему готовимся. Думаю, нам не надо что-то делать специально к празднику. У каждого украинца это в сердце. Мы очень рады, что на игре будут наши защитники.

Видео свежего гола Роналду в ворота Люксембурга

- Как вы считаете, сделает ли этот матч особенным присутствие на поле Криштиану Роналду?

- Однозначно такой футболист, как он, делает праздник футбола. Будет вдвойне приятно играть против него.

- Осенью сборная Португалии стала намного больше забивать, чем это было весной. Вы изучили причины этого?

- Нужно просто посмотреть, с какими командами Португалия играла весной. А забивали они больше командам пониже классом. Плюс они отличный матч провели против Сербии, – заключил Шевченко.

Ранее тренер португальцев Фернанду Сантуш заявил, что дарить ничью Украине не намерен. "Обе команды будут стремиться выиграть и тем самым решить свои турнирные задачи", – заявил коуч гостей, назвав самым опасным в составе украинцев Андрея Ярмоленко.

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