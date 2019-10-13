После победы над Кипром в России решили, что могут выиграть чемпионат Европы

Букмекеры не разделяют фантазии Черчесова, называя сборную РФ лишь десятым претендентом на трофей

Станислав Черчесов / Фото: Reuters

Реклама

После того как Россия разгромила игравший вдесятером Кипр 5:0,тренер этой команды Станислав Черчесов решил, что теперь его сборной по силам выиграть чемпионат Европы.

"Задача выхода на Евро-2020 решена. Доволен, как команда отнеслась к игре. Но это была локальная задача. Главная задача теперь – выиграть чемпионат Европы", – заявил после 5:0 с Кипром главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Читайте также: Зинченко призвал украинских болельщиков освистать лидера сборной Португалии

Отметим, что у букмекеров сборная РФ на данный момент является лишь десятым претендентом на выигрыш Евро-2020 после Франции, Англии, Бельгии, Испании, Германии, Голландии, Португалии, Италии и Хорватии. Коэффициент на то, что россияне станут чемпионами Европы, равен 75.00.

Как мы писали ранее, воспитанник "Динамо", ставший вратарем сборной Казахстана, пропустил два гола от Бельгии. Дмитрий Непогодов не смог помешать "красным дьяволам" продлить победную серию в отборе Евро-2020. Таким образом, Бельгия лидирует за два тура до финиша в группе I, опережая россиян на три очка.

Читайте также: Шевченко рассказал, как сборная Украины будет играть против Криштиану Роналду

Между тем, напомним, Украине хватит и ничьей в матче с Португалией для выхода на Евро-2020. Если же команда Андрея Шевченко в понедельник проиграет действующим чемпионам Европы, то для попадания в финальную часть Евро "сине-желтым" нужно будет 17 ноября не уступить в Белграде сербам со счетом 0:6.

Правда, тренер португальцев Фернанду Сантуш заявил, что дарить ничью Украине не намерен. "Обе команды будут стремиться выиграть и тем самым решить свои турнирные задачи", – отметил коуч гостей, назвав самым опасным в составе украинцев Андрея Ярмоленко.

Обзор весеннего матча Португалия – Украина (0:0)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама