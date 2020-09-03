Украина – Швейцария: где смотреть матч Лиги наций

Список трансляций поединка на "Арене Львов" 3 сентября - на ТВ и в интернете

В четверг, 3 сентября, сборная Украины стартует в элитном дивизионе Лиги наций поединком против Швейцарии, который состоится на "Арене Львов". Начало – в 21:45. Онлайн Украина – Швейцария с видео голов и самых ярких моментов противостояния доступен на нашем сайте. Это первый матч для команды Андрея Шевченко с тех пор, как прошлой осенью она выиграла отборочную группу Евро с сербами и действующими чемпионами Европы португальцами с Криштиану Роналду в составе.

Украина – Швейцария: где смотреть

Реклама

Матч Украина – Швейцария 3 сентября в прямом эфире, начиная с 21:45, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. В повторе поединок на следующий день покажет "Футбол 2" в 02:25 и 16:00, а также "Футбол 1" – в 11:15.

Украина – Швейцария: сравнение стоимости команд

В рейтинге самых дорогих сборных мира от портала Transfermarkt национальная команда Украины занимает 27-е место, Швейцарии – 26-е. Кадровую обойму украинцев аналитики оценивают в 151 млн евро, а наших соперников – в 162 млн евро. В среднем один игрок украинской сборной стоит 5,21 млн евро, швейцарской – 7,73 млн евро. Самым дорогостоящим футболистом команды Андрея Шевченко Transfermarkt называет представителя "Манчестер Сити" Александра Зинченко (24 млн евро). Тогда как в составе Швейцарии самый дорогой – центральный защитник менхенгладбахской "Боруссии" Нико Эльведи (28 млн евро).

Реклама

Читайте также: Зинченко настроился на матч сборных Украины и Швейцарии эмоциональным изображением в соцсетях

Украина – Швейцария: прогноз на игру

Аналитики букмекерских контор называют хозяев небольшими фаворитами матча. Коэффициент на победу сборной Украины составляет 2.50, на победу Швейцарии он равен 3.10, на ничью – 3.20.

Вероятность результата матча по котировкам букмекеров следующая: победа сборной Украины – 39%, ничья – 30%, победа сборной Швейцарии – 31%.

В тренде Виктор Постол удивил болельщиков и дал бой чемпиону мира в США

Букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей, с вероятностью в 58% их будет два или меньше. Коэффициент на "меньше 2,5 гола" равен 1.65, а на "больше 2,5 гола" можно сделать ставку с котировкой 2.30.

Наиболее вероятными называются счета 1:1 (коэффициент – 6.00) и 1:0 в пользу украинцев (6.70).

Украина – Швейцария: предыдущие встречи

Реклама

Команды до сих пор встречались дважды. Товарищеская встреча в Женеве в 2010 году завершилась вничью – 2:2. А четырьмя годами ранее Украина обыграла Швейцарию по пенальти 3:0 в поединке 1/8 финала чемпионата мира в Германии, когда основное время завершилось без голов 0:0. Тогда нынешний тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко не реализовал свой 11-метровый, но сборную Украины вытащил Александр Шовковский, первым в истории мундиалей сумевший отстоять на ноль всю серию пенальти.

Читайте также: Сборная Украины сыграет со Швейцарией с траурными повязками

Фарт Львова для сборной Украины

Во Львове, где 3 сентября состоится поединок Украина – Швейцария, "сине-желтые" провели 18 матчей, в которых одержали 16 побед и ни разу не проиграли. Началась эта беспроигрышная серия на стадионе "Украина" (6 матчей, 6 побед), а продолжилась на "Арене Львов". Самый яркий поединок во Львове состоялся в июне прошлого года, когда в отборе на Евро команда Шевченко разгромила Сербию 5:0.

Реклама

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама