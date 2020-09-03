Зинченко настроился на матч сборных Украины и Швейцарии эмоциональным изображением в соцсетях

Сегодня наша национальная команда дебютирует в элитном дивизионе Лиги наций. Наш сайт уже ведет онлайн матча Украина – Швейцария. Встрече начнется во Львове в 21:45. К сожалению, зрителей на трибуны стадиона не пустят.

Реклама

Один из самых звездных украинских футболистов, 23-летний Александр Зинченко из "Манчестер Сити", сегодня разместил на своей страничке в Instagram свое эмоциональное изображение на фоне флага. "И мы снова идем", – подписал картинку полузащитник в форме сборной.

На днях Зинченко рассказал о тренировках в сборной Украины. Александр обратил внимание на довольно серьезные нагрузки, которые предложил тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко. Тем более, что к занятиям сам он приступил после свадьбы, которая прошла в День Независимости Украины. Смотрите сюжет о свадьбе Александра Зинченко и Влады Седан:

Реклама

Интересно, что в день свадьбы Зинченко решил оправдаться перед партнерами по "Манчестер Сити" за интервью с женой. Футболист и журналистка несколько перестарались в своих комментариях матча Лиги чемпионов, в котором "горожане" проиграли французскому "Лиону".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама