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Украина сыграет против Румынии виртуально: трансляция поединка

27 апреля, 23:02

Максим Перепелица

Евгений Коноплянка сыграет против Рэзвана Марина

Во вторник, 28 апреля на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола будет транслироваться онлайн-противостояние FIFA 20 между сборными командами Украины и Румынии. Начало поединка в 20:00. Сборная Украины, за которую будет играть звездный вингер сине-желтых Евгений Коноплянка, встретится с командой Румынии, честь которой будет защищать хавбек трехцветных Рэзван Марин.

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Недавно Евгений Коноплянка продемонстрировал свое мастерство во владении джойстиком в игре до двух побед со сборной Польши. В дуэте с Александром Зинченко Евгений устроил достойное сопротивление Матеушу Клиху, тем самым обеспечив успех Украины.

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Также мы рассказывали, как Шовковский на карантине умудрился получить травму. Знаменитый вратарь схлопотал мышечное повреждение. "Надеюсь, маленькое", – говорит Александр.

Смотрите, как Конополянка забивал за сборную Украины в ворота Сербии в отборе на чемпионат Европы

Смотрите, как забивает самый дорогой украинский легионер Александр Зинченко

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Сборная Украины Евгений Коноплянка сборная Румынии

Источник: ФФУ

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