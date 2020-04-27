Украина сыграет против Румынии виртуально: трансляция поединка

Во вторник, 28 апреля на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола будет транслироваться онлайн-противостояние FIFA 20 между сборными командами Украины и Румынии. Начало поединка в 20:00. Сборная Украины, за которую будет играть звездный вингер сине-желтых Евгений Коноплянка, встретится с командой Румынии, честь которой будет защищать хавбек трехцветных Рэзван Марин.

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Недавно Евгений Коноплянка продемонстрировал свое мастерство во владении джойстиком в игре до двух побед со сборной Польши. В дуэте с Александром Зинченко Евгений устроил достойное сопротивление Матеушу Клиху, тем самым обеспечив успех Украины.

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Также мы рассказывали, как Шовковский на карантине умудрился получить травму. Знаменитый вратарь схлопотал мышечное повреждение. "Надеюсь, маленькое", – говорит Александр.

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