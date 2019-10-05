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Украина уничтожила Нигерию и пробилась в 1/8 финала ЧМ по мини-футболу

5 октября, 17:20

Наши футболисты забили восемь мячей сопернику

Сборная Украины по мини-футболу

Сборная Украины по мини-футболу / Фото: Instagram

В Австралии проходит чемпионат мира по мини-футболу. В заключительном матче группового этапа Украина разгромила Нигерию и вышла в 1/8 финала. Ранее мы рассказывали, что Виктор Цой стал героем сборной Украины на чемпионате мира по мини-футболу.

Смотрите обзор матча Украина – Нигерия:

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Турнирная таблица:

  • 1. Румыния – 3 победы, разница мячей 15:2
  • 2. Украина – 2 победы, 1 поражение, 12:5
  • 3. Ливан – 1 победа, 2 поражения, 9:6
  • 4. Нигерия – 0 побед, 3 поражения, 3:26

В 1/8 финала украинцы встретятся со сборной Ганы, которая в группе выиграла два из трех матчей. Матч состоится восьмого октября.

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Как мы писали ранее, сборная Украины из-за бюрократических проблем в неполном составе прилетела в Австралию. Из заявленных на турнир 22 футболистов визы получили только 8 украинских спортсменов, среди которых нет ни одного настоящего голкипера.

Напомним, что футбольная сборная Украины, возглавляемая Андреем Шевченко, находится в шаге от попадания на Евро-2020. Ранее Шевченко сделал заявление относительно возможной работы в "Милане", где его видят сменщиком для Марко Джампаоло, проигравшего три поединка кряду.

Волевая ничья для Шевы: обзор матча сборных Украины и Нигерии

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Источник: Сегодня|Спорт

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