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Украина узнала соперников по группе на Евро-2020

30 ноября, 19:50

Состоялась жеребьевка финальной части Евро-2020

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С / Фото: Reuters

В субботу, 30 ноября, состоялась жеребьевка группового раунда чемпионата Европы, которая пройдет следующим летом в 12 городах. Своего соперника узнала и сборная Украины, которая вышла на европейское первенство с первого места в отборочной группе. Мы вели онлайн жеребьевки Евро-2020 с результатами и группами.

Группа C (Амстердам, Бухарест)

  • Нидерланды
  • Украина
  • Австрия
  • Победитель плей-офф Лиги наций

Отметим, что в стартовом туре Украина сыграет с Нидерландами.

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Если Румыния выиграет плей-офф, то попадет в группу Украины. В случае победы Венгрии в стыковых матчах, эта команда станет одной из хозяек группы F, а украинской команде достанется команда из пути D. Если же плей-офф выиграет Исландия или Болгария, то нашей сборной также достанется команда из пути D.

Напомним, что ранее Украина уже знала название своей группы и одного из соперников – им стали Нидерланды, будучи хозяином в группе С.

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Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С

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Отметим, что на чемпионате Европы сыграют 24 сборные, 20 из которых уже определены и сегодня прошли через жеребьевку. Еще 4 будут окончательно известны весной 2020-го после плей-офф Лиги наций

Напомним, в ноябре сборная Украины провела два матча. Сперва в товарищеской встрече команда Андрея Шевченко вырвала победу у Эстонии, а затем Украина сыграла вничью с Сербией в отборе на Евро-2020, забив спасительный мяч на 93-й минуте.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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