"Украина" в огне: как фаны "Карпат" зажигали во время поражения от "Львова"
Во время львовского дерби ультрас хозяев "отмечали" поражение своей команды фейерверками
В сеть попали огненные видео того, как зажигали фаны "Карпат" на матче 20 тура УПЛ против "Львова" на стадионе "Украина". Напомним, "Карпаты" проиграли 0:1 и досрочно потеряли шансы попасть, по итогам первого этапа чемпионата Украины, в топ-шестерку, которая разыграет путевки в еврокубки.
На трибунах своего же стадиона ультрас "Карпат" устроили ад. Впервые матч был прерван на 64-й минуте – в дело пошли даже фейерверки.Спустя пять минут встреча была возобновлена. Однако на 85-й минуте случилась еще одна остановка матча. Причина – в сторону поля полетели пиротехника и сидения стадиона "Украина".
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Интересно, что в прямой трансляции на телеканале ZIK не были показаны кадры с пиротехникой. При этом в кадр попадали крупные планы лиц футболистов, судьи, тренеров.
Как сообщалось ранее, тренер "Зари" Юрий Вернидуб оштрафовал сам себя на 30 процентов зарплаты. Также сообщалось, что "Динамо" уже не дышат в спину в таблице УПЛ: "Александрия" еле спасла очко в матче с "Мариуполем".
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