Украина вышла на Евро-2020: Шевченко поделился невероятными эмоциями из раздевалки

Команда начала отмечать выход на чемпионат Европы еще на поле

Шевченко в окружении Караваевва и Малиновского / Фото: Reuters

Сегодня в Украине праздник! Наша национальная команда завоевала путевку на чемпионат Европы 2020 года. В ключевом матче отбора на чемпионат Европы подопечные Андрея Шевченко обыграли на "Олимпийском" действующих чемпионов Европы португальцев со счетом 2:1. Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду сумел пробить Андрея Пятова лишь с пенальти.

Видео голов и обзор матча Украина – Португалия – 2:1.

После финального свистка футболисты принялись праздновать выход на Евро-2020, а затем переместились в раздевалку, где традиционно обливались шампанским. Эмоциями из раздевалки на своей странице в Twitter поделился главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Раздевалка сборной Украины после матча с Португалией / Фото: Twitter

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Также эксклюзивные кадры с празднования сборной Украины показали в эфире телеканала "Футбол-1". Некоторые игроки нашей команды отмечали выход на чемпионат Европы вместе с детьми. Кстати, во время прямого включения из студии в эфир ворвался Александр Зинченко и развеселил всех своей манерой празднования.

Напомним, победу команде Андрея Шевченко принесли голы Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко в первом тайме. После перерыва Криштиану Роналду реализовал пенальти за игру рукой в исполнении Тараса Степаненко, которая стоила нашему полузащитнику второй желтой карточки в матче. В меньшинстве сборная Украины сумела выстоять против грозного соперника и довела матч до заслуженной победы Видео голов и обзор матча Украина – Португалия – 2:1.

Ранее мы писали, что перед началом матча игроков сборной Украины зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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