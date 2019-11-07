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Украине не дали провести отборочные матчи ЧМ-2020 по футзалу и подкинули в группу экс-чемпионов мира

7 ноября, 18:23

Соперниками "сине-желтых" в борьбе за мундиаль стали сербы, испанцы и французы

Сборная Украины по футзалу

Сборная Украины по футзалу / Фото: ФФУ

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Элитного раунда отборочного этапа чемпионата мира 2020 года по футзалу. Своих соперников узнала и национальная сборная Украины. Ранее мы писали, что предыдущих раунд квалификации "сине-желтые" завершили вторыми в своем квартете вслед за Словенией – от первого места в группе "сине-желтых" отделил один гол.

Украина также подавала заявку, чтобы принять у себя одну из отборочных групп чемпионата мира, но тут ей отказали. Подопечные Александра Косенко проведут матчи последнего квалификационного раунда в Сербии. Ее соперниками по воле жребия стали хозяева мини-турнира, а также чемпион мира-2004 Испании и Франции. Поединки пройдут с 27 января по 2 февраля 2020 года.

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Поединки плей-офф состоятся 9 и 12 апреля 2020. В них вторая команда группы А встретится со второй из группы В, а вторая сборная квартета С встретится с вице-чемпионами из D. Финальная часть чемпионата мира- 2020 состоится в Литве с 12 сентября по 4 октября.

Состав всех групп Элитного раунда выглядит так:

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Группа А (Португалия): Португалия, Италия, Беларусь, Финляндия

Группа В (Сербия): Испания, Сербия, УКРАИНА, Франция

Группа С (Хорватия): Россия, Словакия, Азербайджан, Хорватия

Группа D (Чехия): Казахстан, Словения, Румыния, Чехия

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Тотти забил гол в футзале Видео: Twitter

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Источник: Сегодня|Спорт

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