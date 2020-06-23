Украинец Лунин снова отстоял на ноль в Испании – cохранить сухими ворота помог VAR

Украинский вратарь Андрей Лунин провел очередной сухой матч за "Овьедо" во второй по силе лиге Испании. В матче 32-го тура Сегунды против "Спортинга" из Хихона Лунин сохранил свои ворота в неприкосновенности, а когда на 87-й минуте мяч все же побывал в сетке его ворот, на помощь украинцу пришел арбитр, который после использования системы VAR отменил гол из-за офсайда.

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Победу же "Овьедо" принес точный удар Борхи Санчеса. После 34 туров "Овьедо" занимает 16-е место в турнирной таблице, "Спортинг" идет на 10-м месте.

Андрей Лунин в текущем сезоне провел уже 13 матчей – два в Кубке Испании еще в составе "Вальядолида" и 11 – в Сегунде. При этом украинец провел третий "сухой" матч, а в предыдущем поединке Лунин отбил пенальти.

Ранее Лунин признался в желании получить самую сложную работу в мире. Лучший голкипер молодежного ЧМ-2019 считает, что нет ничего труднее, чем быть первым номером в "Реале".

Также мы рассказывали, что Зидан не упускает Лунина из виду – наставнику "Реала" важно, чтобы украинец получал игровую практику.

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