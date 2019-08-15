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Украинец оформил дубль и вывел свою команду в следующий раунд Лиги Европы

Сегодня, 22:23

"Рига" Романа Дебелко по сумме двух матчей одолела ХИК из Финляндии

Роман Дебелко. Фото: ФК "Рига"

Роман Дебелко. Фото: ФК "Рига"

Украинский нападающий Роман Дебелко стал героем ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы латвийской "Риги" против финского ХИК (2:2). Украинец оформил дубль, что позволило его команде одержать победу благодаря большему количеству забитых мячей на выезде. Дома Рига сыграла с ХИК вничью 1:1.

Лига Европы: расписание и результаты ответных матчей третьего раунда квалификации

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26-летний Дебелко защищает цвета "Риги" с лета 2019 года. До этого он поиграл в "Левадии" из Эстонии, с которым стал вице-чемпионом страны и обладателем Кубка и Суперкубка Эстонии, а в Украине выступал в "Стали" из Каменского и львовских "Карпатах".

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Напомним, что на этой же стадии луганская "Заря" обыграла ЦСКА из Болгарии. После выездной ничьей 1:1 подопечные Виктора Скрипника добились минимальной победы, при этом большую часть времени они играли в большинстве. Однако сразу после забитого гола составы команд сравнялись – Назарий Русин на эмоциях снял футболку, за что получил вторую желтую карточку и отправился в раздевалку.

Также в эти минуты свой ответный матч проводит "Мариуполь". Команда Александра Бабича в Гааге встречается с Аз из Алкмара. Онлайн матча АЗ – "Мариуполь" есть на нашем сайте.

Обзор первого матча "Мариуполь" – "АЗ Алкмар" (0:0)

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Лига Европы ХИК ФК Рига Роман Дебелко

Источник: Сегодня|Спорт

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