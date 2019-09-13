Он изменил гимнастику: умер известный спортивный функционер

Бруно Гранди возглавлял Международную федерацию гимнастики с 1997 по 2016 год

Бруно Гранди и японская гимнастка Рие Танака / Фото: Getty Images

Итальянец Бруно Гранди, возглавлявший Международную федерацию гимнастики с 1997 по 2016 год, скончался на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба организации. Гранди умер после болезни в Италии.

Гранди занимался спортивной гимнастикой и входил в состав юниорской сборной Италии, работал тренером и функционером. С 1977 по 2000 год он возглавлял Федерацию гимнастики Италии и с 1987 по 2005 год был вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Италии. С 2000 по 2004 год он был членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Гранди принял минимальное возрастное ограничение для атлетов, выступающих на международных соревнованиях: 16 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Данное ограничение позволило сократить количество травм и во многих случаях предотвратить перенапряжение организма спортсменов в детском возрасте. Также он был инициатором создания Фонда солидарности для помощи тем спортсменам, которые получили серьезные травмы или стали жертвами катастроф. К концу срока полномочий Гранди количество стран – членов FIG возросло со 120 до 150. В 2001 году Гранди был включен в Международный зал славы гимнастики.

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