"Умерли тысячи человек, а кто-то думает о футболе": известный теннисист против возобновления Серии А

Фабио Фоньини считает, что нет смысла возобновлять чемпионат Италии без зрителей

11-я ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал возможное возобновление футбольного сезона в Италии, остановленного из-за пандемии коронавируса. Ранее в Италии назвали еще один способ доиграть чемпионат. Поединки хотят проводить в южных регионах и без зрителей.

"В Италии хотят возобновить сезон? Я разговаривал с Маттиа Перином, Доминико Кришито и Эмильяно Вивиано, моими друзьями-футболистами. Для меня это сумасшествие. Умерли тысячи человек, а кто-то думает о футболе… Они шутят с человеческим здоровьем, волнуются только о бизнесе. В чем смысл возобновлять чемпионат без зрителей? Какой смысл в пустом "Сан-Сиро"? Никакого, бросьте", – приводит слова Фоньини Corriere della sera.

Как мы писали ранее, всех игроков чемпионата Италии проверят на коронавирус, прежде чем возобновлять сезон. Об этом рассказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Напомним, что впервые за 75 лет был Уимблдон отменен, а на кортах US Open будет полевой госпиталь. Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года. Пока что официально все теннисные турниры мира отменены до 13 июля.

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