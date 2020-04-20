Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Умерли тысячи человек, а кто-то думает о футболе": известный теннисист против возобновления Серии А

20 апреля, 20:45

Александр Трикиша

Фабио Фоньини считает, что нет смысла возобновлять чемпионат Италии без зрителей

11-я ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал возможное возобновление футбольного сезона в Италии, остановленного из-за пандемии коронавируса. Ранее в Италии назвали еще один способ доиграть чемпионат. Поединки хотят проводить в южных регионах и без зрителей.

"В Италии хотят возобновить сезон? Я разговаривал с Маттиа Перином, Доминико Кришито и Эмильяно Вивиано, моими друзьями-футболистами. Для меня это сумасшествие. Умерли тысячи человек, а кто-то думает о футболе… Они шутят с человеческим здоровьем, волнуются только о бизнесе. В чем смысл возобновлять чемпионат без зрителей? Какой смысл в пустом "Сан-Сиро"? Никакого, бросьте", – приводит слова Фоньини Corriere della sera.

Как мы писали ранее, всех игроков чемпионата Италии проверят на коронавирус, прежде чем возобновлять сезон. Об этом рассказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Напомним, что впервые за 75 лет был Уимблдон отменен, а на кортах US Open будет полевой госпиталь. Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года. Пока что официально все теннисные турниры мира отменены до 13 июля.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол теннис чемпионат Италии Фабио Фоньини

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Игрок
Игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья попа приносит удачу футбольным командамФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...