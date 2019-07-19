Утверждены даты и время первых двух туров чемпионата Украины

В первом матче сезона между собой сыграют "Заря" и "Ворскла"

Фото: Прем'єр-ліга України

Украинская Премьер-Лига утвердила даты и время проведения матчей двух первых туров чемпионата. Из-за Суперкубка Украины, стартовый тур сместили с выходных дней на средину недели. Лишь "Заря" сыграет в воскресенье, поскольку луганчане будут играть в квалификации Лиги Европы.

Первый тур:

28 июля (воскресенье)

"Ворскла" – "Заря" – 14:00

30 июля (вторник)

"Десна" – "Львов" – 19:00

"Колос" – "Мариуполь" – 19:00

31 июля (среда)

"Александрия" – "Шахтер" – 19:00

"СК Днепр-1" – "Олимпик" – 19:00

"Карпаты" – "Динамо" – 19:30

Второй тур:

3 августа (суббота)

"Мариуполь" – "Александрия" – 17:00

"Львов" – "Динамо" – 19:30

"Десна" – "Ворскла" – 19:30

4 августа (воскресенье)

"Олимпик" – "Колос" – 17:00

"Заря" – "СК Днепр-1" – 19:30

"Шахтер" – "Карпаты" – 19:30

Кстати, "Александрии" запретили играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе. Теперь клуб вынужден искать новое пристанище для еврокубковых матчей.

Также добавим, что "Шахтер" попал в топ-10 рейтинга клубов Европы, которые имеют лучший баланс прибыли и расходов от трансферов за последние пять лет. "Шахтер" потратил на трансферы 55,6 миллиона евро, а заработал на продаже футболистов 172,9 миллиона евро.

Также предлагаем посмотреть на результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги. Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины.

Смотрите контрольный поединок "Шахтер" – "ЦСКА София":

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