Утверждены даты и время первых двух туров чемпионата Украины
В первом матче сезона между собой сыграют "Заря" и "Ворскла"
Украинская Премьер-Лига утвердила даты и время проведения матчей двух первых туров чемпионата. Из-за Суперкубка Украины, стартовый тур сместили с выходных дней на средину недели. Лишь "Заря" сыграет в воскресенье, поскольку луганчане будут играть в квалификации Лиги Европы.
Первый тур:
28 июля (воскресенье)
"Ворскла" – "Заря" – 14:00
30 июля (вторник)
"Десна" – "Львов" – 19:00
"Колос" – "Мариуполь" – 19:00
31 июля (среда)
"Александрия" – "Шахтер" – 19:00
"СК Днепр-1" – "Олимпик" – 19:00
"Карпаты" – "Динамо" – 19:30
Второй тур:
3 августа (суббота)
"Мариуполь" – "Александрия" – 17:00
"Львов" – "Динамо" – 19:30
"Десна" – "Ворскла" – 19:30
4 августа (воскресенье)
"Олимпик" – "Колос" – 17:00
"Заря" – "СК Днепр-1" – 19:30
"Шахтер" – "Карпаты" – 19:30
Кстати, "Александрии" запретили играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе. Теперь клуб вынужден искать новое пристанище для еврокубковых матчей.
Также добавим, что "Шахтер" попал в топ-10 рейтинга клубов Европы, которые имеют лучший баланс прибыли и расходов от трансферов за последние пять лет. "Шахтер" потратил на трансферы 55,6 миллиона евро, а заработал на продаже футболистов 172,9 миллиона евро.
Также предлагаем посмотреть на результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги. Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины.
Смотрите контрольный поединок "Шахтер" – "ЦСКА София":
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