Ужас дня: Павару рассекли шею во время матча

Сегодня, 13:10

Французский футболист получил травму в поединке Лиги наций

Павар и Рюдигер. Фото AFP
Павар и Рюдигер. Фото AFP

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар получил ужасную травму в матче Лиги наций против Германии. Однако Павар считает, что немецкий игрок Антонио Рюдигер не специально шипами бутс рассек ему шею. Встреча Лиги наций прошла накануне в Париже и завершилась вничью – 0:0.

"Я перехватываю, забираю мяч, а он Рюдигер по мне шипами. Еще не смотрел на себя в зеркало, но мне сказали, что выглядит впечатляюще, – цитирует L'Equipe Павара. – Это футбол, не думаю, что он специально".

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб украинской команды отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков. После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко. Восемь украинских болельщиков были задержаны полицией, но после вмешательства президента ФФУ Андрея Павелко, фанатов отпустили.

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СЭ

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