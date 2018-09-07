Ужас дня: Павару рассекли шею во время матча

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар получил ужасную травму в матче Лиги наций против Германии. Однако Павар считает, что немецкий игрок Антонио Рюдигер не специально шипами бутс рассек ему шею. Встреча Лиги наций прошла накануне в Париже и завершилась вничью – 0:0.

"Я перехватываю, забираю мяч, а он Рюдигер по мне шипами. Еще не смотрел на себя в зеркало, но мне сказали, что выглядит впечатляюще, – цитирует L'Equipe Павара. – Это футбол, не думаю, что он специально".

Benjamin Pavard tuvo que ser atendido tras una jugada fortuita con Rüdiger https://t.co/4OUtZnzztx #UEFANationsLeague pic.twitter.com/XUeI5SxVX7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 6, 2018

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб украинской команды отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков. После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко. Восемь украинских болельщиков были задержаны полицией, но после вмешательства президента ФФУ Андрея Павелко, фанатов отпустили.