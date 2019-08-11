Возле дома футболиста "Арсенала" арестованы двое неизвестных

Месут Озил / Фото: AFP

Полиция Лондона арестовала двух человек, у которых случился конфликт с охранниками дома полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи были предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.

Озил нанял охранников после того, как в конце июля на него и защитника "канониров" Колашинаца напала банда на скутерах, вооруженная ножами. Ранее стало известно, что оба игрока пропустят матч первого тура английской Премьер-лиги с "Ньюкасл Юнайтед" из соображений безопасности.

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Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи.

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Позже игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож. Полузащитник лондонской команды Месут Озил все-таки сфотографировался с футболисткой Меган Рапино.

Смотрите гол Месута Озила в матче за "Арсенал":

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