Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Возле дома футболиста "Арсенала" арестованы двое неизвестных

Сегодня, 10:56

Кто-то сильно не полюбил Озила

Месут Озил

Месут Озил / Фото: AFP

Полиция Лондона арестовала двух человек, у которых случился конфликт с охранниками дома полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи были предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.

Озил нанял охранников после того, как в конце июля на него и защитника "канониров" Колашинаца напала банда на скутерах, вооруженная ножами. Ранее стало известно, что оба игрока пропустят матч первого тура английской Премьер-лиги с "Ньюкасл Юнайтед" из соображений безопасности.

Реклама

Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи.

В тренде
Рейтинг Путина побил антирекорд и дальше он будет только ухудшаться – СМИ

Позже игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож. Полузащитник лондонской команды Месут Озил все-таки сфотографировался с футболисткой Меган Рапино.

Смотрите гол Месута Озила в матче за "Арсенал":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

грабители Арсенал Лондон Месут Озил

Источник: independent

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019
Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины
Расписание и результаты второго тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...