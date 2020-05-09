Уже на второй день тренировок после карантина чемпион мира из "Барселоны" получил травму

Французский защитник каталонцев Самуэль Умтити повредил голень и выбыл на неопределенный срок

Только накануне "Барселона" возобновила тренировки после карантина, вызванного пандемией коронавируса, а уже сегодня один из футболистов каталонской команды выбыл из строя. Травму получил защитник "блаугранас", чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Самуэль Умтити.

Как сообщила пресс-служба "Барселоны", Самюэль Умтити получил травму во время тренировки. У француза диагностировано повреждение голени правой ноги. Сроки восстановления не называются, но ближайшие занятия футболисту, который в нынешнем сезоне провел 16 матчей за "Барсу", точно придется пропустить.

Как мы писали ранее, нападающий "Реала" ухитрился травмироваться во время самоизоляции. У неугомонного балканского форварда "Королевского клуба" Луки Йовича диагностирован перелом правой стопы.

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Напомним, ранее мы уже сообщали, что врачи опасаются обилия травм после выхода футболистов из карантина. "Не все одинаково подходят к большим нагрузкам, а состояние перенапряжения приводит к повышению травматизма", – предупреждают специалисты.

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