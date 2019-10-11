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В Англии дисквалифицировали игрока "Ливерпуля" за оскорбление звезды "Тоттенхэма"

11 октября, 18:58

Молодой игрок получил бан на две недели

Харви Эллиотт

Харви Эллиотт / Фото: Instagram

Форвард "Ливерпуля" Харви Эллиотт дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии на 14 дней. 16-летний нападающий наказан за публикацию видео в Snapchat, на котором он оскорблял форварда "Тоттенхэма" Гарри Кейна. Ранее мы рассказывали, что наставник "Ливерпуля" стал лучшим тренером месяца.

Эллиотт разместил оскорбительное видео в соцсети во время финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Ролик снят в доме его друга, где Эллиотт и семь его приятелей смотрели финал.

Смотрите обзор матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль":

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Футболист извинился за оскорбительное видео. Теперь он должен пройти обучающий курс и заплатить штраф в 350 фунтов.

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Ранее мы писали, что футболист получил ужасную травму руки, пытаясь забрать мяч у соперника. Инцидент произошел в чемпионате Бразилии. Прямо на поле игроку наложили плотную повязку, чтобы зафиксировать травмированную руку. Так как у его команды больше не оставалось замен, "Вила Нова" доигрывала матч в меньшинстве.

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Ливерпуль Тоттенхэм Гарри Кейн

Источник: BBC

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