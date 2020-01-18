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В Англии объявили день ничьих: команды украинцев "МанСити" и "Вест Хэм" по-разному расходятся миром

18 января, 19:36

Наши соотечественники Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко сегодня не играли

Дубля Агуэро "МанСити" не хватило для победы

Дубля Агуэро "МанСити" не хватило для победы / Фото: Reuters

Ничейная эпидемия напала в субботу на представителей английской Премьер-лиги. Сразу пять матчей из семи завершились ничьими. Читайте прогноз, результаты и расписание 23-го тура чемпионата Англии.

"Вест Хэм" без травмированного Андрея Ярмоленко разошелся миром с "Эвертоном" Карло Анчелотти – 1:1. Исса Диоп открыл счет на 40-й минуте, но еще до перерыва Доминик Калверт-Льюин его сравнял. 60 тысяч зрителей на стадионе явно хотели большего.

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Так что "Вест Хэм" остался на 16-й позиции, поскольку, как мы ранее сообщали, и "Уотфорд" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" дома (0:0). Да и "Астон Вилла" добыла очко в поединке с "Брайтоном", отыгравшись на 75-й минуте, – 1:1.

Больше очка не смогли взять и гранды английского футбола. "Манчестер Сити" ограничился ничьей 2:2 с "Кристал Пэлас" после скандала с клубной вечеринкой с 22 итальянскими моделями. Причем подопечные Гвардиолы проигрывали, затем дубль Агуэро вывел их вперед, но автогол Фернандиньо на 90-й минуте сильно огорчил. Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

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"Арсенал" не удержал преимущество с "Шеффилд Юнайтед" (1:1) и "пасется" на 10-м месте. Зато волевая гостевая победа "Вулверхэмптона" над "Саутгемптоном" (3:2 после 0:2) позволила ему взлететь на шестое место, догнав по очкам "МЮ".

Смотрите, как "Манчестер Сити" уверенно обыгрывал загребское "Динамо" в Лиге чемпионов

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