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В Англии пожертвовали календарем Премьер-лиги ради участников еврокубков

Сегодня, 15:55

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" борются за победу в Лиге чемпионов, а "Арсенал" и "Челси" – в Лиге Европы

Фото: AFP

Премьер-лига передвинула игры "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" перед вторыми матчами полуфинала Лиги чемпионов. "Красные" должны были посетить "Ньюкасл" в воскресенье, 5 мая, а "шпоры" отправиться в Борнмут на следующий день. Обе игры будут сыграны в субботу, 4 мая, хотя время начала матча еще не подтверждено.

Матчи "Челси" и "Арсенала" также были перенесены на следующий день после того, как оба клуба прошли в полуфинал Лиги Европы, где матчи будут сыграны 2 и 9 мая. В воскресенье, 5 мая, "аристократы" примут "Уотфорд", в тот же состоится домашняя игра "канониров" против "Брайтона".

Напомним, впервые с 1984 года 4 английских клуба играют в полуфиналах еврокубков. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" встретятся в Лиге чемпионов с "Барселоной" и "Аяксом" соответственно, а "Челси" и "Арсенал" сойдутся с "Айнтрахтом" и "Валенсией" в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что Нидерландский футбольный союз перенес целый тур чемпионата, чтобы предоставить отдых "Аяксу" перед матчами 1/2 финала Лиги чемпионов.

Также мы сообщали, что букмекеры назвали нового фаворита Лиги чемпионов. Топ-претендент – команда Месси. Сенсационному "Аяксу" дают такие же шансы, как и "Тоттенхэму".

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Тег Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионат Англии, Ливерпуль, Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Челси Лондон

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Источник:

ua-football

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