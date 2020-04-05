В Англии против сокращения зарплат футболистам: это нанесет ущерб здравоохранению

Ассоциация профессиональных футболистов, представляющая интересы игроков АПЛ, не поддерживает инициативу по сокращению заработной платы футболистов в связи с пандемией коронавируса. По мнению представителей профсоюза, это приведет к снижению налоговых поступлений в Национальную службу здравоохранения (NHS).
"Игроки помнят, что совокупный налог на их доход – существенный вклад в финансирование здравоохранения, а это особенно важно сейчас. Сокращение их зарплат на 30% обойдется государственной казне в немалые суммы. Это было бы очень проблематично для NHS и других государственных услуг", – говорится в заявлении организации.
Ранее в Англии назвали гигантскую сумму, которую потеряют из-за остановки футбольного чемпионата. Клубы пытаются убедить футболистов пойти на снижение зарплаты.
Также мы писали, что чемпионат Англии предложили завершить в Китае – клубы собирают конференцию. Самая сильная футбольная лига мира отчаянно ищет варианты продолжения сезона.
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