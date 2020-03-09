В "Барселоне" окончательно решили судьбу Лионеля Месси

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может остаться в клубе до 2023 года. По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Ширы, каталонский клуб намерен продлить соглашение с 32-летним форвардом сборной Аргентины и предложить футболисту годовую зарплату в 50 миллиионов евро. Сообщается, что переговоры между игроком и "Барселоной" продолжаются.

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Месси был признан лучшим игроком Ла Лиги в феврале. На счету нападающего 18 голов в 21 матче чемпионата Испании в текущем сезоне.

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Ранее мы рассказывали,что Месси бы пришлось пыхтеть пять лет: Мейвезер назвал желанный гонорар за бой с Нурмагомедовым. Непобедимый американский боксер согласен сразиться со звездой смешанных боев, если ему заплатят 600 млн долларов.

Также мы писали, что арбитр матча "Барселона" – "Реал Сосьедад" должен был удалить с поля Месси. Аргентинец, грубо наступив на ногу сопернику, заслужил первую в клубной карьере красную карточку. Но судья за этот фол не показал Лео даже "горчичник".

Смотрите, как Месси забивает в Лиге чемпионов

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