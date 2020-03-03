В "Барселоне" разгорелся конфликт между игроками и помощником тренера

Футболисты недовольны поведением специалиста во время матча с "Реалом"

Игроки "Барселоны" остались недовольны поведением Эдера Сарабии, ассистента главного тренера Кике Сетьена, во время матча 26-го тура чемпионата Испании против "Реала". Специалист эмоционально реагировал на действия футболистов, используя в своих комментариях нецензурную лексику.

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Особенно досталось нападающему Антуану Гризманну. Игроки "Барселоны" считают, что тренер не должен подобным образом вести себя на скамейке запасных команды, как бы ни складывались события на поле. Напомним, что "Барселона" проиграла "Реалу" со счетом 0:2 и упустила лидерство в чемпионате Испании.

Напомним, что посреди недели "Реал" проиграл "Манчестер Сити" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом "Королевский клуб" доигрывал матч в меньшинстве – красную карточку заработал капитан команды Серхио Рамос и теперь пропустит ответную встречу в Англии.

Не лучшим образом в Лиге чемпионов выступила и "Барселона", которая не смогла обыграть кризисный "Наполи" (1:1). Также в этом матче не обошлось без удаления – красный свет перед собой увидел игрок каталонцев Артуро Видаль.

Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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